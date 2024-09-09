Операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман в беседе с Life рассказал, куда жаловаться на изменение качества водопроводной воды.

По его словам, отклонение от нормы — повод обратиться в управляющую компанию. Если с проблемой разобраться не удалось, необходимо направить претензию в ресурсоснабжающую организацию.

Крайние меры — заявление в Роспотребнадзор, отметил Броцман.