«Росводоканал»: изменение качества воды из-под крана — повод обратиться в УК
Операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Броцман в беседе с Life рассказал, куда жаловаться на изменение качества водопроводной воды.
По его словам, отклонение от нормы — повод обратиться в управляющую компанию. Если с проблемой разобраться не удалось, необходимо направить претензию в ресурсоснабжающую организацию.
Крайние меры — заявление в Роспотребнадзор, отметил Броцман.
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