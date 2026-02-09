Роструд объяснил, что порядок обязательной психиатрической экспертизы жестко регламентирован

Распространенные опасения о массовых проверках у психиатра для всех работников оказались преувеличенными. Роструд пояснил в беседе с Life.ru , что с 1 марта 2026 года обязательное психиатрическое освидетельствование будет касаться лишь определенных категорий сотрудников.

По данным экспертов, порядок прохождения экспертизы строго регламентирован и затрагивает ограниченный круг специалистов. Направление к психиатру не будет носить массовый характер, а коснется только тех, кто занят в конкретных сферах, указанных в приказе № 342н.

Депутат Ярослав Нилов отметил, что обсуждение изменений активизировалось из-за нехватки официальных разъяснений. По его словам, нововведения касаются только профессий, связанных с повышенной опасностью и ответственностью.