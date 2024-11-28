Ростовский ипподром переместится в Левобережную зону

В Ростове-на-Дону приняли решение о переносе ипподрома в Левобережную зону. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

В городе давно обсуждали идеи переноса одного из старейших ростовских комплексов. Теперь нашелся инвестор, который взялся за проект. Он воссоздаст ипподром на новом месте.

Теперь комплекс разместится на участке в 37 гектаров на улице Пойменной вдоль Восточного шоссе.