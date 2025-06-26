Ростовский аграрий Фурсов связал неурожай абрикосов с майскими заморозками

Аграрий из Октябрьского района Ростовской области Роман Фурсов в интервью изданию RostovGazeta объяснил, почему в этом году на рынках региона почти нет местных абрикосов. По его словам, причиной стало аномальное похолодание в мае, которое серьезно повлияло на урожайность абрикосовых садов.

Майские заморозки оказали неодинаковый эффект на урожайность плодов в зависимости от рельефа местности. В некоторых населенных пунктах абрикосы сохранились, а в других районах плоды погибли от холода. Например, в родном поселке Романа Фурсова урожай сохранился, тогда как в соседнем районе, расположенном всего в 10 километрах, урожай абрикосов полностью погиб.

Таким образом, местные фермеры потеряли значительную часть урожая, что привело к дефициту местной продукции на рынках.