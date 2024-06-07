RostovGazeta.ru: жара в Ростовской области сохранится минимум до 19 июня

Синоптики рассказали, как долго в Ростовской области продержится жара. Такие условия сохранятся как минимум до 19 июня, сообщил сайт RostovGazeta.ru .

Так, в субботу, 8 июня столбики термометров поднимутся до +31 градуса. В воскресенье солнце спрячется за облаками, однако на температуру это не повлияет.

Следующая неделя начнется с дождей, но жара не уйдет. Лишь 19 июня может стать прохладнее — +23 градуса.