Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировали в Петербурге

В конце февраля в Петербурге начался рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Заместитель главного врача Клинической инфекционной больницы им. С. П. Боткина Иван Федуняк рассказал «Петербургскому дневнику» , что эпидемический подъем в этом году начался позже, чем обычно. Это может быть связано с относительно теплой зимой.

Сейчас больница заполнена на 99%. Есть тяжелые случаи гриппа, большинство из них — среди непривитых пациентов. Люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями и без прививки от гриппа должны быть особенно осторожны. Им советуют избегать мест скопления людей и общения с заболевшими.

Всего за два месяца 2025 года зафиксировано 429 случаев гриппа, 216 — коронавируса, 450 — парагриппа, 76 случаев микоплазменной инфекции и два случая метапневмовирусной инфекции. Для сравнения: в 2024 году было 534 случая гриппа, 2031 случай коронавируса, 3218 случаев парагриппа и 112 случаев метапневмовирусной инфекции.