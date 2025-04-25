Рост популярности китайского языка отметили в МГЛУ

В Московском государственном лингвистическом университете зафиксировали растущий интерес школьников к китайскому языку. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала заведующая секцией китайского языка на кафедре вуза, кандидат филологических наук Екатерина Красикова.

По ее словам, в последние годы заметно вырос интерес к изучению китайского языка. Это подтверждают результаты Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку — в 2025 году количество участников увеличилось вдвое.

«Отношения нашей страны с КНР: экономические связи, политические, культурные — все это влияет на ситуацию. Китайский язык сейчас приобретает небывалую мощь», — отметила Красикова.

Заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по китайскому языку проходил в Москве с 31 марта по 5 апреля 2025 года. Участие приняли 250 учеников из 58 регионов России. По итогам мероприятия 20 школьников стали победителями, еще 95 — призерами.