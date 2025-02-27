Росстат: в России снизилась суммарная задолженность по зарплате

Суммарная задолженность по заработной плате в России на конец января 2025 года составила 370,5 миллиона рублей. Об этом сообщил « Ридус » со ссылкой на отчет Федеральной службы государственной статистики.

По данным Росстата, в сравнении с декабрем 2024 года этот показатель сократился на 522,2 миллиона рублей (-58%). За аналогичный период предыдущего года задолженность уменьшилась на 18,3% — 83 миллиона рублей.

Из общего объема задолженности по зарплате 88,5 миллиона рублей приходятся на долги, возникшие в течение 2025 года. Доля работников, не получивших полную заработную плату в январе текущего года, составила менее 1%.