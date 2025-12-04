Росстат сообщил о росте средней зарплаты в Саратовской области почти на 16%

С начала 2025 года среднемесячная номинальная заработная плата работников в Саратовской области достигла 64 757 рублей. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» со ссылкой на данные Росстата.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 15,8%.
В общероссийском рейтинге по уровню средних зарплат лидирует Чукотский автономный округ с показателем 207 379 рублей. Второе место занимает Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составляет 176 633 рубля. Замыкает тройку лидеров Москва с 170 544 рублями.
