Росстат: количество детей-инвалидов в Тульской области увеличилось на 21% за шесть лет

В Тульской области проживает 135 967 человек с ограниченными возможностями здоровья, среди которых 5 727 детей. Об этом «ТСН24» сообщили в пресс-службе регионального министерства труда и социальной защиты.

Управление социальной защиты населения Тульской области отметило, что на учете состоят 1 322 инвалида-колясочника, 2 741 инвалид с нарушением опорно-двигательного аппарата, 2 952 инвалида по зрению, а также 673 инвалида по слуху.

Согласно статистике Росстата, количество детей-инвалидов в регионе растет. Если в 2018 году их было 4 640, то по итогам 2024 года — 5 607, что составляет около 21% роста за шесть лет.

При этом общее число лиц с инвалидностью снижается: с 155,2 тысяч человек в 2018 году до 137,7 тысяч в 2024-м, что соответствует уменьшению примерно на 11%.