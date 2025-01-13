Российскому авторынку предрекли падение до уровня 2016 года

«Известия»: российский авторынок в 2025 году может упасть на 15%

Объемы продаж новых автомобилей в России в 2025 году могут упасть на 15%, и уровень рынка приблизится к показателям 2016 года. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса.

По словам председателя комитета Алексея Калицева, за прошлый год в России продали 1,47 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а с учетом альтернативных каналов поставок — 1,65 миллиона. Исходя из условий рынка, он предположил, что в этом году объемы могут сократиться до 1,4 миллиона.

В 2016 году продали 1,43 миллиона новых автомобилей.

Ранее «Комсомольская правда» сообщила, что доля китайских машин на российском рынке превысила 60%, хотя лидерство среди брендов по-прежнему удерживает отечественная Lada.