Российский союз пекарей: в некоторых регионах России стоимость муки выросла на 25-30%

Президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов в беседе с изданием kp.ru рассказал, что в некоторых российских регионах стоимость муки выросла на 25-30%, однако ситуация по стране сложилась неравномерно.

Рост отмечается в Центральном, Южном и Северо-Западном федеральных округах, а вот в Сибири, на Дальнем Востоке и на Урале подорожания хлеба не наблюдается. По словам Семенова, поводом для незначительного повышения цен на хлеб могли стали весенние заморозки.

«От заморозков пострадало примерно 5% урожая. Это несущественно», — добавил он.

Производители и торговцы могут повышать цены, обосновывая их какими-то явлениями, однако это всего лишь «спекулятивные рыночные механизмы», добавил эксперт.