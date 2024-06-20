Российский китаевед Михаил Крюков умер в возрасте 91 года

Почетный член Британского королевского антропологического института, выдающийся китаевед, историк и этнограф Михаил Крюков скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщил RT со ссылкой на сайт Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова.

Окончив Пекинский университет, Крюков стал уникальным специалистом по истории Древнего Китая. В полной мере он проявил свои научные дарования и таланты в Институте этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая.

Коллеги отметили принципиальность, требовательность и в то же время доброжелательность Крюкова.

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