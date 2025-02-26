Российские военные моряки поучаствовали в международных учениях «Комодо-2025», выполнив ряд боевых задач, включая спасение условных пострадавших. Об этом рассказал сайт телеканала «Звезда» .

После отхода отряда боевых кораблей от острова Бали на несколько морских миль, они разделились на группы и приступили к выполнению учебных заданий. Командиры объявили учебную тревогу, переведя всю технику в режим готовности № 1.

Флот был разделен на пять дивизионов, каждому из которых была поставлена конкретная задача. Четвертый дивизион, включающий корветы «Резкий» и «Алдар Цыденжапов», принял участие в операции по спасению условно пострадавших.

Учения проходили с участием значительных сил флота, что потребовало тщательной подготовки и планирования. Перед началом морской фазы учений командиры кораблей, штурманы, пилоты вертолетов и офицеры провели брифинг, обсудив сценарий маневров и важные аспекты взаимодействия в проливе Ломбок.

Экипажи корветов «Резкий» и «Алдар Цыденжапов» успешно выполнили свои задания. В завершение маневров корабли, участвовавшие в учениях, устроили торжественный проход мимо друг друга.