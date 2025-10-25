Российские подростки переняли у Запада опасный тренд «разбиватель черепа»

В России завирусился опасный подростковый челлендж под названием «разбиватель черепа» — skull breaker challenge. Об этом сообщил Telegram-канал «112» .

Первое видео в рамках тренда сняли семь лет назад в Венесуэле. Суть челленджа в том, что два человека выбивают ноги из-под третьего во время прыжка, заставляя упасть на землю.

В начале октября семиклассник в Курганской области с травмой позвоночника попал в больницу. Кроме того, в Улан-Удэ девочка из-за подножки упала и сильно ударилась головой.

На Западе в больницы обратились уже сотни подростков из Северной Америки, а в Бразилии даже зафиксировали смертельный случай.

Ранее бразильский блогер погиб во время исполнения челленджа в эфире прямой трансляции в TikTok. Он балансировал головой вниз над наполненной водой бочкой, упал внутрь емкости и захлебнулся.