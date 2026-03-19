«Российская газета»: розы на участке стоит начинать проветривать сразу после схода снега

С наступлением весны многие садоводы спешат открыть розы и гортензии после зимовки. Однако такие поспешные действия могут привести к гибели растений, сообщил сайт «7Дней.ru» со ссылкой на канал «Российская газета» .

Эксперты советуют раскрывать растения, когда ночью температура не опускается ниже нуля градусов. Кроме того, почва должна оттаять на глубину штыка лопаты, чтобы корни могли впитывать воду и питать проснувшиеся почки.

Розы требуют особого подхода. Их необходимо проветривать сразу после схода снега и появления первых теплых дней. Сперва рекомендуется приоткрывать торцы укрытия на несколько часов в день. После оттаивания земли под кустами следует снять лапник или спанбонд, оставив легкое притенение, чтобы нежные побеги не получили ожоги от весеннего солнца. Полное открытие роз лучше проводить в пасмурный день без ветра, чтобы снизить стресс для растений.