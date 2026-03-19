«Российская газета»: розы на участке стоит начинать проветривать сразу после схода снега
С наступлением весны многие садоводы спешат открыть розы и гортензии после зимовки. Однако такие поспешные действия могут привести к гибели растений, сообщил сайт «7Дней.ru» со ссылкой на канал «Российская газета».
Эксперты советуют раскрывать растения, когда ночью температура не опускается ниже нуля градусов. Кроме того, почва должна оттаять на глубину штыка лопаты, чтобы корни могли впитывать воду и питать проснувшиеся почки.
Розы требуют особого подхода. Их необходимо проветривать сразу после схода снега и появления первых теплых дней. Сперва рекомендуется приоткрывать торцы укрытия на несколько часов в день. После оттаивания земли под кустами следует снять лапник или спанбонд, оставив легкое притенение, чтобы нежные побеги не получили ожоги от весеннего солнца. Полное открытие роз лучше проводить в пасмурный день без ветра, чтобы снизить стресс для растений.