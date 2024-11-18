Россиянка завещала жилье сыну из прошлой жизни

Сектант в Новосибирске убедил пожилую женщину в том, что в прошлой жизни являлся ее сыном. Потерпевшая подарила ему свою квартиру, но суд отменил сделку, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Женщина перенесла инсульт и страдала прогрессирующим слабоумием в форме деменции, но осталась общительной и верила в переселение душ. Несколько лет назад незнакомец втерся к ней в доверие и убедил подарить ему квартиру. Когда старушка умерла, мужчина захотел воспользоваться недвижимостью, но объявилась наследница — внучатая племянница пенсионерки. Началось судебное разбирательство.

Заельцовский районный суд Новосибирска назначил посмертную судебную психиатрическую экспертизу, которая подтвердила, что покойная не осознавала последствий своих действий. Суд отменил договор дарения, но псевдосын оспорил вердикт. Однако Новосибирский областной суд тоже не встал на его сторону и признал сделку недействительной.

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