Россиянина с оторванной головой признали ограниченно годным к военной службе

Родственники погибшего в 2021 году 19-летнего жителя Смоленска заподозрили служебный подлог в документах врачебной комиссии городского военкомата. Занимавшиеся расследованием криминалисты получили документы, из которых следовало, что на следующий день после смерти молодой человек прошел медицинскую комиссию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Тело молодого человека с оторванной головой нашли на путях в октябре 2021-го. Криминалисты завели уголовное дело, которое расследуют до сих пор. В прошлом году ведущий производство следователь запросил у военкомата личное дело погибшего с данными о состоянии здоровья.

Из полученных бумаг следовало, что останки юноши находились не в морге, а в военкомате. Якобы, призывник сообщал о жалобах на здоровье и ему провели электроэнцефалографию. Подпись под итоговой справкой, по которой погибшего признали ограниченно годным к военной службе, поставили пять врачей.

Родственники погибшего обратились в прокуратуру с требованием проверить сотрудников военкомата на подлог. Но решения они ждут уже больше года. По словам родных, повесток при жизни молодой человек не получал.

В начале января военкомат Екатеринбурга выдал семье погибшего в зоне специальной военной операции ефрейтора тело другого человека. При этом в Ростов-на-Дону для опознания ездила супруга военного. Но по ошибке ей прислали чужой цинковый гроб.