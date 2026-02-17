Россияне впервые за 16 лет стали тратить на еду 40% дохода

Доля расходов на еду в бюджете россиян достигла максимального показателя за 16 лет. Об этом сообщила пресс-служба Росстата .

В начале 2026 года на покупку продовольствия уходило 39% дохода — в последний раз такие показатели зафиксировали в 2008 году. По сравнению с 2020-м доля выросла на 2,1%.

«Рост доли расходов на продовольствие является тревожным сигналом: высокая доля трат на продукты характерна для стран с более низкими доходами населения», — отметили в Росстате.

Один из таких примеров — Индия, где доля расходов на продовольствие составляет около 44%. В развитых странах показатель существенно ниже и не превышает 20%, подчеркнула главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова.

