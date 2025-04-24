Россияне стали больше интересоваться активным отдыхом
Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков поделился с радиостанцией «Говорит Москва» наблюдениями о растущей популярности активных видов отдыха среди россиян.
Эксперт подчеркнул, что сейчас в тренде экотуризм и оздоровительные путешествия — походы в горы и трекинги.
Кроме того, как отметил специалист, при выборе туроператора потребители все чаще ценят персонализированный подход, передает RT.
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