Россияне пообещали быть более бережливыми в 2025 году

В преддверии новогодних праздников сайт KP.RU провел опрос среди россиян, чтобы узнать, какие обещания они дали себе на следующий год

Выяснилось, что целых 18% опрошенных планируют начать копить деньги. Они отмечают, что часто совершают необдуманные покупки и забывают о планировании бюджета. Однако в новом году они обещают более тщательно подходить к своим финансам и откладывать средства на то, о чем давно мечтают.

14% респондентов пообещали себе перестать откладывать дела на потом. Россияне хотят стать более организованными и собранными, а также лучше планировать свои задачи.

По 13% опрошенных заявили, что в следующем году собираются бросить вредные привычки и заняться спортом. Участники опроса уверены, что регулярные упражнения сделают их счастливее и красивее.

Еще 12% опрошенных пообещали проводить больше времени с семьей: навещать родных, уделять больше внимания детям и близким.

А вот по 8% опрошенных хотят сменить работу, наладить личную жизнь или уделить больше времени хобби.

Оставшиеся 6% выбрали вариант «другое». Кто-то планирует больше отдыхать, кто-то — уделять внимание здоровью. Некоторые россияне не стали давать себе обещаний, так как уверены, что все задуманное исполнится и без новогоднего волшебства. В исследовании приняли участие 4,1 тысячи человек.