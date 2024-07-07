Россияне отметят праздник Ивана Купалы. Что нельзя делать 7 июля?

В России не перестали отмечать древнеславянский языческий праздник Ивана Купала. Он приходится на особую дату — день летнего солнцестояния 7 июля. В этот день было принято вести себя определенным образом, чтобы не прогневать Высшие силы и не навлечь на себя и своих близких беды, болезни и несчастья.

Символов и значений, которые восходят еще к язычеству, у этого праздника много, так как изначально его связывали с поклонением природным богам и обрядами в честь солнца и огня. Это, в частности, прыжки через костры, плетение и опускание венков на воду, на которых гадали на судьбу, любовь и замужество. Но в этот день существовали и особые запреты. Их нарушение могло обернуться бедой, как верили наши предки.

На Ивана Купалу нельзя было собирать ягоды и грибы, которые считались «злыми», ядовитыми в этот день. Запрещено было спать на земле, а также ссориться с родными и близкими, чтобы потом еще семь лет с ними не враждовать. Нельзя было хвастаться собственными достижениями и успехами своих детей, чтобы не сглазили.

В числе запретов также стирка белья (к утопленнику в доме), стрижка для женщин и бритье для мужчин, чтобы не укоротить себе жизнь. Брать и давать в долг, что-то дарить или подавать тоже было запрещено, чтобы избежать будущей бедности.

Ранее религиовед Инна Маслаченко рассказала, в чем суть и какая история у Иванова дня.