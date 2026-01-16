Россиянам сообщили, что взносы на капитальный ремонт являются обязательными платежами

«Неуплата влечет пени и судебное взыскание», — подчеркнул юрист.

По его словам, закон предусматривает исключения: взносы не начисляются, если дом признан аварийным и подлежащим сносу, если принято решение об изъятии дома или земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо если дом не включен в региональную программу капитального ремонта. Для новостроек возможна отсрочка начала начислений, но она определяется исключительно региональным законодательством.

Султанов отметил, что некоторые услуги, например, радиоточка и коллективная телевизионная антенна, если они оформлены как услуги связи, могут быть прекращены по заявлению собственника. Однако отказаться от услуг, связанных с общим имуществом многоквартирного дома, таких как домофон, видеонаблюдение, охрана, консьерж, шлагбаумы и аналогичные системы, в индивидуальном порядке невозможно, если они введены на основании решения общего собрания собственников.