Россиянам сообщили, что взносы на капитальный ремонт являются обязательными платежами
Член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов сообщил RT, что взносы на капитальный ремонт являются обязательными платежами, установленными Жилищным кодексом.
«Неуплата влечет пени и судебное взыскание», — подчеркнул юрист.
По его словам, закон предусматривает исключения: взносы не начисляются, если дом признан аварийным и подлежащим сносу, если принято решение об изъятии дома или земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо если дом не включен в региональную программу капитального ремонта. Для новостроек возможна отсрочка начала начислений, но она определяется исключительно региональным законодательством.
Султанов отметил, что некоторые услуги, например, радиоточка и коллективная телевизионная антенна, если они оформлены как услуги связи, могут быть прекращены по заявлению собственника. Однако отказаться от услуг, связанных с общим имуществом многоквартирного дома, таких как домофон, видеонаблюдение, охрана, консьерж, шлагбаумы и аналогичные системы, в индивидуальном порядке невозможно, если они введены на основании решения общего собрания собственников.