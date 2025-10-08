Россиянам сообщили, что аннулированные электронные ПТС восстановят в течение суток

Электронные паспорта транспортных средств (ПТС), оформленные после 18 сентября, будут восстановлены в течение суток. Такую информацию предоставила служба поддержки систем электронных паспортов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

«Как такового сбоя в системе электронных паспортов не было. Документы были ошибочно поданы через системы межведомственного взаимодействия как заявления на внесение пустых сведений без уплаты таможенных платежей. Эти паспорта были технически аннулированы до поступления сведений», — прокомментировали в службе поддержки.

Напомним, что 8 октября владельцы автомобилей по всей России столкнулись с проблемами в работе системы электронных паспортов. Среди неполадок — аннулирование документов, сбои в определении геолокации и недоступность сайта для некоторых пользователей. Из-за этого около 30 тысяч автомобилей невозможно поставить на учет или провести другие регистрационные действия.