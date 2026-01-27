Россиянам разъяснили, как добиться перерасчета за отопление при холоде в квартире

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь рассказал RT , как действовать при неудовлетворительном отоплении в квартире.

Если в обычной комнате температура ниже +18 °С, а в угловой — ниже +20 °С, необходимо позвонить в аварийно-диспетчерскую службу своей компании. Специалист обязан зафиксировать обращение, присвоить ему номер и сообщить время прихода мастера для проверки.

«Обычно визит назначают в течение пары часов, если нет какой-то крупной аварии на теплосетях», — пояснил эксперт.

Пока идет помощь, можно самостоятельно измерить температуру обычным градусником в центре комнат и сфотографировать результат. Также можно продублировать заявку через мобильное приложение «Госуслуги.Дом».

Когда придет сотрудник компании, он составит специальный акт. Важно проследить, чтобы в бумаге указали точные цифры замеров и время посещения. Один экземпляр документа обязательно нужно забрать себе.

За каждый час нарушения и каждый «недостающий» градус сумма в квитанции должна уменьшаться на 0,15%. Основанием для уменьшения платы становится акт о предоставлении услуги ненадлежащего качества.

Если компания не присылает мастера или диспетчер не отвечает, жилец имеет право составить бумагу сам, пригласив двух соседей и председателя совета дома. Помимо перерасчета, за нарушение нормативов компании может грозить наказание по административному кодексу — взыскание от 5 до 10 тысяч рублей для юрлица.