Россиянам рассказали, с какого возраста детям можно есть икру

Красная икра обладает полезными свойствами, но вводить ее в детский рацион можно не ранее пяти лет. Об этом заявил педиатр, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики детских болезней Пироговского Университета Анатолий Моисеев в беседе с РИА «Новости» .

«Икра для детей полезна, но она рекомендуется не ранее, чем с пяти лет, из-за концентрации соли, хотя содержание Омеги-3 там велико. Начинать лучше с лососевой икры, красной», — заявил он.

По его словам, икра — продукт с высоким содержанием жира. Детям с пяти лет можно давать не больше 20 граммов. Это примерно чайная ложка. Так получится избежать перегрузки гепатобилиарной системы от переизбытка жира.

По словам специалиста, полуфабрикаты из рыбы, крабовые и рыбные палочки тоже можно есть детям не раньше пятилетнего возраста. Это также распространяется на морепродукты, потому что они считаются аллергенами.

