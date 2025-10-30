Россиянам рассказали о трендах загородного строительства в 2026 году

На российском рынке частного домостроения происходят значительные изменения. Эпоха вычурных фасадов и демонстративной роскоши уходит в прошлое. Современные владельцы коттеджей предпочитают строить дома, где главными становятся комфорт, функциональность и гармония с природой, написал Daily Moscow .

По словам Федора Шуляка, основателя компании Artfasad, «сегодняшний загородный дом — это показатель качества жизни». Минимализм становится новой формой роскоши, когда в доме все продумано до мелочей — от инженерных систем до пропорций пространства.

Современные загородные поселки проектируются с учетом городских стандартов удобства: коммуникаций, энергоэффективности и развитой инфраструктуры. В тренде — натуральные материалы, лаконичный фасад и близость к природе. Архитектура дома отражает личность владельца, его вкус и ритм жизни.

Проекты премиальных поселков Московского региона, таких как Papushevo Park, Highwood Residence и Hyde Park Village, подтверждают эту тенденцию. Они демонстрируют новую архитектурную культуру: внимание к деталям, целостность визуальных решений и единство архитектуры с ландшафтом.