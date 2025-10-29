Россиянам рассказали о правилах перевозки лекарств через границу

Генеральный директор аналитической платформы «Фармзнание» Елена Ватутина предупредила, что при перевозке лекарств через границу важно знать правила, чтобы не столкнуться с изъятием препаратов или правовыми последствиями. В беседе с «Известиями» она дала рекомендации для путешественников.

По словам специалиста, нарушение правил таможни может привести к административной или уголовной ответственности. Наибольшие сложности возникают с препаратами, содержащими психотропные или сильнодействующие компоненты. Ватутина отметила, что в России к таким лекарствам относятся «Феназепам», «Коделак», «Корвалол» и сильные обезболивающие на основе кодеина.

В разных странах действуют разные ограничения. Например, в Японии запрещены противопростудные средства с псевдоэфедрином, а в ОАЭ и Саудовской Аравии жестко ограничивают ввоз транквилизаторов и анальгетиков. Эксперт рекомендует всегда иметь при себе оригинал рецепта или врачебную выписку с указанием международного названия действующего вещества, дозировки и курса лечения. Для наркотических анальгетиков потребуется разрешение минздрава страны назначения.