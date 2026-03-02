Россиянам рассказали о мошенничестве на сайтах для поиска работы

Заведующий Лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев предупредил RT о популярных схемах мошенничества с поддельными сайтами для поиска работы.

Злоумышленники создают сайты-двойники популярных платформ, где для отклика на вакансию требуется «подтвердить счет», оплатить «доступ к базе работодателей» или внести «страховой депозит». По словам аналитика, такие сайты выглядят как настоящие, но адрес в строке браузера будет отличаться.

Силаев рекомендовал не переходить по ссылкам из писем, сообщений в мессенджерах или рекламы в соцсетях, если вы не уверены в источнике на 100%.

«Если сайт зарегистрирован вчера или неделю назад — это 100% подделка», — заявил он.

Настоящие крупные проекты существуют годами, их доменный возраст это подтверждает. Эксперт также посоветовал проверять сайты через сервисы антифишинга, встроенные в браузеры и антивирусы.

«Если вы перешли на сайт и браузер выдал предупреждение "Сайт может быть опасен", не игнорируйте его», — подчеркнул Силаев.

Также можно искать отзывы о сайте в интернете. Кроме того, следует проверять SSL-сертификат сайта и сравнивать адрес в строке браузера с официальным, заключил эксперт.