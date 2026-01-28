Россиянам рассказали, как воспользоваться кредитными каникулами

Депутат Госдумы Каплан Панеш в интервью RT рассказал о ситуациях, когда граждане могут воспользоваться кредитными каникулами.

Среди оснований для кредитных каникул — призыв заемщика на военную службу, получение им инвалидности I группы, временная нетрудоспособность более двух месяцев или уход за тяжелобольным близким родственником. Также каникулы можно взять, если заемщик зарегистрирован как безработный в службе занятости.

Кроме того, кредитные каникулы доступны, если доходы гражданина за два месяца до обращения сократились минимум на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

«Любой гражданин вправе взять кредитные каникулы при сокращении доходов», — подчеркнул депутат.

Во время кредитных каникул обязательные платежи по кредиту приостанавливаются на срок до полугода, проценты не начисляются, а срок договора продлевается. Это позволяет человеку справиться с финансовыми трудностями, не рискуя испортить кредитную историю.