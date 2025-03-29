Россиянам рассказали, как вести себя при землетрясении

Землетрясения могут произойти в любой точке мира, поэтому у жителей сейсмически активных районов должен быть собран «тревожный чемоданчик». Что делать при первых признаках подземных толчков, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по безопасности Михаил Макеев.

«В первую очередь нужно иметь „тревожный чемоданчик“, в котором находятся документы, деньги, фонарик, минимальный набор еды, бутылка воды и свисток», — сказал он.

Макеев подчеркнул, что он должен быть собран и лежать в доступном месте. При первых признаках землетрясения следует взять «тревожный чемоданчик» и покинуть помещение. Нужно выйти на открытое пространство, причем подальше от зданий, так как дом в любой момент может «сложиться».

Эксперт отметил, что не всегда есть возможность покинуть помещение. В этом случае человек должен подойти к капитальным стенам и не подходить к окнам и дверным проемам. Кроме того, желательно находиться в пространстве, которое сможет укрыть, а не сдавить. Например, спрятаться под кровать или под стол.

Если человек оказался под завалом, то нельзя паниковать и кричать. Нужно сохранять спокойствие и ждать спасателей. Также важно освободить перед собой пространство, чтобы свободно дышать. Позвать спасателей можно будет свистком.

Ранее в Пятигорске произошло небольшое землетрясение.