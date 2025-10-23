Россиянам рассказали, как противостоять вербовке в рабство за границей

Истории о том, как россиян заманивают на тяжелый труд за границей под видом выгодного предложения, становятся все более распространенными. Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников рассказал KP.RU о методах борьбы с вербовщиками.

Он подчеркнул, что на данный момент комплексного подхода для противодействия вовлечению граждан в рабство за рубежом нет.

По мнению Мельникова, правоохранительные органы должны работать в рамках международных групп, однако сейчас это затруднительно. Борьба с проблемой может быть более эффективной в России — путем выявления вербовщиков и пресечения их действий на этапе набора людей для работы за границей.

Мельников отметил, что в некоторых случаях, таких как дело Дашимы Очирнимаевой и жителя Челябинска Владимира Котельникова, важную роль играли русскоязычные сообщники.

В ответ на эти инциденты вице-президент обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовные дела против лиц, обманывающих россиян и вовлекающих их в рабский труд.