Россиянам рассказали, как не стать жертвой мошенников во время распродаж

Чтобы не попасться на удочку мошенников в период распродаж, следует внимательно сравнивать товары на сайте производителя и на подозрительных ресурсах. Об этом предупредил профессор кафедры «Безопасность в цифровом мире» МГТУ им. Баумана Виталий Вехов в беседе с радио Sputnik .

«Мошенники предлагают за очень маленькие деньги или за счет предоплаты приобрести с большими скидками товары и услуги, которые на сайтах производителей стоят достаточно дорого. И именно на этом мошенники наживаются», — сообщил собеседник.

Он подчеркнул, что по закону РФ предоплата в цифровой валюте или электронными деньгами не предусмотрена, если это не закреплено в договоре гражданско-правового характера. Поэтому, если вам требуют предоплату, лучше отказаться, заключил специалист.