Россиянам рассказали, что за плохо выполненную стрижку можно получить компенсацию

Если услуга оказана некачественно, можно потребовать не только возврата средств, но и компенсации морального вреда, а также возмещения убытков, связанных с испорченным внешним видом. Об этом рассказал председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин в интервью RT .

Эксперт подчеркнул, что за плохо выполненную стрижку можно получить компенсацию морального ущерба, если результат процедуры, по мнению клиента, его уродует. «Фактически нанесен ущерб имиджу человека», — отметил он.

В отдельных случаях возможна компенсация реальных убытков, например, если из-за неудачной стрижки человек пропустил деловую встречу или важное событие и понес финансовые потери.

Шапкин рекомендовал сразу после обнаружения проблемы зафиксировать все на видео или фото: свой внешний вид, интерьер салона, мастера. Это поможет доказать факт оказания некачественной услуги в конкретном месте.

Также доказательствами могут служить переписка с салоном, фото прейскуранта и сам факт того, что подобные услуги оказывает специализированная организация. «Если специализированная организация этим занимается, предлагает именно эти услуги, то они должны быть оказаны качественные, так, как хочет клиент», — подытожил Шапкин.