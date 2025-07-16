Россиянам рассказали, что в Маков день нельзя совершать крупные покупки и ругаться

Православные верующие в среду, 16 июля, чтят память мучеников Мокия и Марка, пострадавших за христианскую веру. В народе называют этот день Маков или Стожары. Об этом сообщил Muksun.fm .

Нельзя в этот день начинать важные дела, совершать крупные покупки, отправляться в дальнюю дорогу и ругаться. Мак традиционно начинают сеять, чтобы успеть собрать урожай до заморозков. Еще собирают созревшие семена и ставят стога сена.

В мире отмечают День рисования на асфальте, День хот-дога, Всемирный день змеи и другие праздники.