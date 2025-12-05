Россиянам рассказали, что в День Александра Невского нужно молиться за защитников Отечества

В субботу, 6 декабря, православные отмечают День памяти благоверного князя Александра Невского, защитника Руси и небесного покровителя армии. Верующие обращаются к святому с молитвами о помощи и защите. Особенно актуально это в периоды испытаний и конфликтов, сообщил Life.ru .

Среди наиболее известных молитв: призыв к духовному укреплению, просьбой о защите родных на фронте и пожелания спокойствия, здоровья и благополучия Отечеству. Эти священные тексты помогают обрести веру, стойкость и надежду даже в тяжелые моменты.

Пусть каждый, кто нуждается в поддержке, найдет утешение в словах святых молитв, обращенных к Александру Невскому, примеряя их к своим нуждам и обстоятельствам. Пусть сила и дух князя станут поддержкой и опорой каждому россиянину в трудные дни.