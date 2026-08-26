Россиянам рассказали, что маневр Вальсальвы помогает избежать боли в ушах при взлете и посадке самолета

Многие пассажиры сталкиваются с неприятными ощущениями в ушах во время взлета и посадки самолета. Это происходит из-за изменения давления в салоне. Специалисты рассказали сайту 110km.ru , как можно избежать боли и дискомфорта.

Чтобы выровнять давление, медики рекомендуют глотать, пить воду мелкими глотками, жевать жвачку или зевать. Эффективен маневр Вальсальвы: нужно зажать нос и попытаться выдохнуть через него с закрытым ртом. Однако этот метод противопоказан людям с заболеваниями сердца и ушей без консультации врача.

Детям перелеты даются тяжелее из-за анатомических особенностей. Малышам во время набора высоты и снижения следует давать бутылочку или пустышку, а детям постарше — леденцы или напитки через трубочку. Важно не давать ребенку спать в эти моменты.

Пассажирам с насморком перед полетом можно использовать сосудосуживающие капли. Также существуют специальные беруши для перелетов, замедляющие перепады давления.

Если заложенность не проходит несколько часов после приземления, стоит продолжать совершать глотательные движения. При сильной боли, шуме в ушах или головокружении необходимо обратиться к врачу.