Россиянам рассказали, что категорически нельзя делать при затоплении соседей

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что не стоит спускаться к соседям, если они звонят в дверь, обвиняют в затоплении и требуют пройти к ним для осмотра. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что чужое жилье — это неизвестная и потенциально небезопасная территория, и нельзя быть уверенным, что перед вами действительно собственник, а не арендатор. Для женщин такие ситуации могут быть особенно рискованными.

Бондарь пояснил, что, оказавшись в квартире недовольного соседа, человек остается с ним один на один, а конфликт в замкнутом пространстве может быстро обостриться. Он также отметил, что любые слова или действия могут быть потом истолкованы против гостя, а осмотр без официальных представителей не имеет юридической силы.

Специалист рекомендует вежливо отказаться и сразу связаться с управляющей компанией или ТСЖ. При составлении акта важно проследить, чтобы были указаны все повреждения и возможная причина протечки.

«Когда придет представитель УК, он должен составить акт в двух экземплярах. Один останется у вас, другой передадут соседу. Если причина затопления в общедомовых коммуникациях, например, прорвало стояк, то ответственность, скорее всего, ляжет на управляющую компанию. Если же виновато ваше оборудование, например, гибкая подводка к смесителю, то отвечать придется вам», — разъяснил эксперт.

