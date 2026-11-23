Россиянам рассказали, что дорожные камеры не могут фиксировать перекрывающий обзор гаджет
Сотрудник Госавтоинспекции вправе привлечь к ответственности водителя за перекрывающий обзор гаджет только после личной визуальной оценки с места автомобилиста. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на МВД России.
Как пояснил сайту замначальника УОС МВД России Евгений Артемов, дорожные камеры фото- и видеофиксации не способны выявлять подобные нарушения. По требованиям ГОСТа, степень обзорности оценивается исключительно визуальным осмотром с места водителя, поэтому решение инспектор ДПС принимает самостоятельно.
За установку предметов или нанесение покрытий, которые ограничивают обзорность, водителю грозит предупреждение либо штраф в размере 500 рублей.