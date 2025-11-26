Россиянам рассказали о значительных скидках на квартиры в новостройках до конца года

Президент Ассоциации ипотечных брокеров Кристина Малхасян в интервью ИА НСН подчеркнула, что до конца года застройщики предлагают значительные скидки на квартиры в новостройках, чтобы стимулировать продажи.

Она отметила, что стоимость квадратного метра в крупных городах России в октябре 2025 года увеличилась всего на 5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув отметки в 183 тысячи рублей.

Малхасян указала, что с февраля 2026 года вступит в силу новая программа семейной ипотеки, которая предусматривает участие обоих супругов в сделке. Она подчеркнула, что это создает трудности для семей, где один из супругов не может участвовать в сделке из-за банкротства, отсутствия работы или плохой кредитной истории.

Малхасян также отметила, что застройщики уже предлагают скидки до 35% на квартиры, а некоторые компании предоставляют скидки размером до миллиона рублей. Она подчеркнула, что цены повышаются ежемесячно, и застройщикам выгоднее продавать квартиры быстрее, чем создавать искусственный ажиотаж.