Россиянам посоветовали заранее информировать работодателей в случае опоздания из-за погоды

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с RT предупредила, что опоздание на работу, даже если оно произошло из-за неблагоприятных погодных условий, может рассматриваться как нарушение трудовой дисциплины.

Эксперт уточнила, что если стихийное бедствие привело к транспортному коллапсу, это может быть признано уважительной причиной для опоздания. Однако важно заранее предупредить работодателя и предоставить доказательства (например, справки о чрезвычайной ситуации или фотографии затопленных дорог). Если руководитель применит дисциплинарное взыскание, то его можно будет оспорить через трудовую инспекцию или суд, особенно если причина опоздания документально подтверждена.

Санина рекомендует сотрудникам оперативно информировать руководителей об опоздании и фиксировать все обстоятельства (например, скриншоты пробок или новости о ЧС). Работодателям же стоит закрепить в локальных актах порядок действий при подобных ситуациях, чтобы избежать споров.