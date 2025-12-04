Россиянам посоветовали выбросить ковры и старую мебель из «вторички» сразу после покупки

Покупая квартиру на вторичном рынке, новые владельцы часто сталкиваются с предложениями предыдущего хозяина оставить всю обстановку. Однако такая «щедрость» может обернуться дополнительными расходами и проблемами, сообщил сайт «7 Дней.ru» .

Есть вещи, от которых лучше избавиться сразу. Среди них — деревянные изделия. Они могут быть заражены жучками-короедами. Характерный звук и внешние повреждения помогут выявить проблему.

В эту категорию также входят ковры. Синтетические ковры могут содержать токсичные вещества и вызывать аллергии. Они накапливают пыль и паразитов, что способствует появлению грибка. Рекомендуется либо выбросить старые ковры, либо сдать их в химчистку.

В мягкой мебели и матрасах могут прятаться клопы, что усложняет борьбу с ними. Старая мебель также может негативно влиять на качество сна и здоровье, поэтому ее лучше обновить.

Холодильники старше 20 лет могут содержать опасный фреон R-12. Чтобы убедиться в безопасности холодильника, проверьте маркировку — безопасные модели используют R-600a или R-134a.

Старые пылесосы плохо справляются с поглощением пыли и могут ухудшать качество воздуха в помещении. Лучше отказаться от их использования. Габаритная мебель и старая техника могут создать проблемы при вывозе. Если вы не планируете их использовать, попросите прежних хозяев забрать их до сделки.

Отказ от ненужных вещей поможет избежать проблем и сэкономит время. Выбор в пользу безопасности и здоровья — это инвестиция в комфорт вашего нового дома.