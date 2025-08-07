Россиянам посоветовали отключать Wi-Fi, Bluetooth и VPN на смартфонах во время жары

Мастер по ремонту техники с платформы «Авито Услуги» Михаил Демидов в беседе с «Газетой.Ru» предупредил, что при несоблюдении рекомендаций гаджет, оставленный в машине, на пляже или на подоконнике, может получить «вздутый корпус» и «тормозящий» процессор.

Специалист посоветовал отключать Wi-Fi, Bluetooth и VPN, если они не нужны. По его словам, эти функции нагружают процессор и аккумулятор даже в фоновом режиме, усиливая пассивный нагрев. То же самое относится и к ресурсоемким приложениям — играм, потоковым видео и так далее, написало ИА НСН.

«Если ваш смартфон в чехле, то нужно обратить внимание, что потные силиконовые или кожаные чехлы могут удерживать тепло, мешая устройству остывать», — подытожил Демидов.

Техдиректор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов ранее заявил, что в жару следует уделить особое внимание автомобильному аккумулятору.