Россиянам перечислили пять технологичных подарков к Новому году

Заместитель директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших данных» Тимофей Воронин перечислил RT самые желанные подарки для любителей техники.

В топ-5 вошли: станция в наборе с умными лампочками или розетками, компактный виниловый проигрыватель, электросамокат, беспроводные наушники и фотоаппарат для мгновенной печати.

Тем, кто заботится о здоровье зубов, можно подарить ирригатор. Это приучит детей заботиться о гигиене полости рта.

Среди полезных для здоровья подарков также есть смарт-часы — они позволяют отслеживать ежедневную активность ребенка. Студенту можно подарить умную мультиварку с управлением через телефон. Она освободит время и поможет следить за рационом. А электронный конструктор познакомит в игровой форме с физическими явлениями.