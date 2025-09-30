Россиянам озвучили условия для беспрепятственного пересечения границы с Китаем

С сентября россияне могут путешествовать в Китай без виз, как в крупные города, так и в приграничные регионы, самостоятельно или через турфирму. Однако для беспрепятственного пересечения границы важно знать ряд правил, написал «ФедералПресс» .

Необходимые документы:

Загранпаспорт со сроком действия не менее полугода на момент возвращения.

Для поездки с ребенком — детский загранпаспорт и свидетельство о рождении. В отдельных случаях могут потребоваться дополнительные документы.

Что можно взять с собой:

— Не более 10 тысяч долларов наличными.

— Не более пяти кг рыбы и морепродуктов, а также не более 250 гр осетровой икры, продукты должны быть в заводской упаковке и с чеками.

— Запрещено вывозить продукцию животного происхождения, фрукты и овощи.

— Наркотические и психотропные вещества запрещены к ввозу в Китай.

При пересечении границы необходимо заполнить анкету на английском языке, указав личные данные и информацию о поездке.