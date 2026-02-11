Россиянам объяснили появление информации о долгах на «Госуслугах» упрощением процесса проверки

На портале «Госуслуги» теперь можно найти информацию о задолженностях граждан. По словам экспертов, это сделано для того, чтобы сделать рынок более прозрачным и защитить участников. Как отметил в беседе с ИА НСН арбитражный управляющий Феликс Амаров, доступность информации о долгах через «Госуслуги» призвана упростить процесс проверки и обезопасить других участников рынка.

Он подчеркнул, что необходимо учитывать интересы не только должников, но и потенциальных покупателей, которые могут столкнуться с проблемами при покупке недвижимости из-за скрытых долгов.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил о том, что на портале появился публичный реестр злостных неплательщиков алиментов.