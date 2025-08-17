Россиянам назвали способы защиты личных данных на «Госуслугах»

Соблюдение ряда действий позволит россиянам защитить свои персональные данные от мошенников на «Госуслугах». Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

В первую очередь правоохранители посоветовали не обращаться к третьим лицам для подачи заявления и предварительной записи на прием через личный кабинет на портале.

Также важно хранить логин и пароль и не сообщать его никому другому, в том числе людям, представляющимся должностными лицами.

При смене номера необходимо вносить изменения в профиль учетной записи, чтобы иметь возможность восстановления доступа.

При входе в личный кабинет россиянам порекомендовали не использовать VPN, а при использовании посторонних компьютеров — не сохранять логин и пароль.

Ранее стало известно, что мессенджер MAX заблокировал 10 тысяч номеров мошенников за месяц. Чаще всего аферисты пытались выдать себя за сотрудников банков, правоохранительных органов или государственных сервисов.