Россиянам назвали подводные камни налогового законодательства ОАЭ

Некоторые граждане России переезжают в Объединенные Арабские Эмираты, чтобы решить вопросы, связанные с налогообложением. Однако, по словам директора юридической фирмы Asseal в ОАЭ Кирилла Григорьева, могут возникнуть сложности при проверках ФНС. Об этом сообщило РИАМО .

Налоговое резидентство в России определяется по правилу 183 дней фактического нахождения за любые 12 последовательных месяцев. Эксперт пояснил, что для подтверждения статуса необходимы легализованные документы и нотариальный перевод на русский язык, написало «АБН24».

В ОАЭ наличие визы или Emirates ID не влияет на налоговый статус для международных целей. Резидентство определяется двойным тестом, а подтверждением служит только сертификат налогового резидентства. Без него ФНС может применить российские ставки.

Григорьев подчеркнул: «Если человек часто бывает в двух странах, то следует правильно считать дни за любой 12-месячный период».