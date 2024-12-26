Россиянам назвали основные тренды в косметологии в 2025 году

Косметолог Шабанова: работа над качеством кожи будет особенно актуальна

Врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова рассказала ИА НСН о главных трендах в косметологии, которые ожидаются в 2025 году.

«Сейчас особенно актуален запрос на естественность. Мы стремимся выглядеть привлекательно и молодо, но не хотим чрезмерных изменений», — цитирует специалиста RT.

По ее словам, главные направления в косметологии на следующий год включают работу над качеством кожи и использование аппаратных методов.

Как отметила Шабанова, люди начинают больше ценить свою индивидуальность.