Россиянам назвали основные тренды в косметологии в 2025 году

Врач-дерматолог, косметолог Алена Шабанова рассказала ИА НСН о главных трендах в косметологии, которые ожидаются в 2025 году.
«Сейчас особенно актуален запрос на естественность. Мы стремимся выглядеть привлекательно и молодо, но не хотим чрезмерных изменений», — цитирует специалиста RT.
По ее словам, главные направления в косметологии на следующий год включают работу над качеством кожи и использование аппаратных методов.
Как отметила Шабанова, люди начинают больше ценить свою индивидуальность.
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