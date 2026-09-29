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    Россиянам назвали незаконные требования к кандидатам в вакансиях

    Работодатели рискуют получить штраф за дискриминационные ограничения в объявлениях о найме. Скрытые или размытые условия работы тоже создают проблемы при подборе сотрудников, сообщает газета «Известия».

    Глава кадрового агентства HRDirect Юлия Карпова пояснила: требования к полу, возрасту, семейному положению или месту жительства кандидата могут быть признаны дискриминационными, если они не связаны с деловыми качествами. За распространение таких вакансий предусмотрена административная ответственность.

    Указывать зарплату, график и формат работы в объявлении обязательно не всегда, но Карпова советует раскрывать эти условия заранее. Иначе кандидат может узнать о неподходящем предложении лишь на собеседовании, а компания потратит время на отбор.

    Эксперт также призвала уточнять расплывчатые формулировки. Например, вместо слов «гибкий график» можно указать время начала рабочего дня, а вместо обещания «зарплаты без потолка» — объяснить, из чего складывается доход. Широкая вилка от 50 тыс. до 300 тыс. рублей без пояснений тоже не дает ясности.

    Подробности проектов, устройства команды и конфиденциальные сведения можно оставить для интервью. По словам Карповой, точное описание базовых условий сокращает число неподходящих откликов и поздних отказов.

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